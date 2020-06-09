Глава ТТП РФ предложил доработки в план восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/6ca0f910-aae8-11ea-9567-fa163e074e61_660.jpg Сергей Катырин Фото: Торгово-промышленная палата Российской Федерации/facebook.com

Госпрограмму кредитования под 2% на поддержку занятости в плане восстановления экономики нужно расширить, так как некоторые субъекты РФ уже выбрали по ней лимиты, заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Также он отметил, что в данный план нужно внести другие корректировки.

Говорили о программе 2%, которая помогает сохранять рабочие места, и что её надо расширять. Регионы говорят, что у них лимиты кончились, значит, надо дополнительные лимиты выделять, — отметил Катырин.

Кроме того, он отметил необходимости избегания коллизии при предъявлении требований со стороны банков.

Об этом Катырин сказал на встрече с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, а также представителями Минфина и других ведомств.

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