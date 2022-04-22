Глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарёв покинул свой пост из-за санкций

Глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарёв покинул пост президента и вышел из совета директоров компании. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга, изменения в составе руководства компании не окажут влияния на соблюдение обязательств «Трансмашхолдинга» и его дочерних и зависимых организаций.

Андрей Бокарёв, президент и член совета директоров АО «Трансмашхолдинг», покинул занимаемые им руководящие посты 22 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.

Имя Бокарёва значится в обновлённом списке санкций, введённых Великобританией, в него попали 206 российских физических и юридических лиц, в том числе президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. 21 апреля стало известно об уходе Алекперова из совета директоров и с поста главы ЛУКОЙЛа.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов объяснил решение Алекперова освободить кресло желанием смягчить последствия ограничений на экспорт нефти и вывести из-под удара имеющиеся у компании международные проекты. Однако он отметил, что его уход может не привести к желаемому результату, так как ЛУКОЙЛ по-прежнему остаётся российской компанией, а сам Алекперов полностью отойти от дел всё-таки не сможет.