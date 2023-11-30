Гендиректор СПБ Биржи пролил свет на судьбу площадки СПБ Биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов

Фото: t.me/spbexchange_official

Евгений Сердюков

СПБ Биржа не планирует ликвидироваться или оформлять банкротство, заявил генеральный директор Евгений Сердюков. По его словам, которые приводит ТАСС, площадка готовит к запуску несколько новых проектов, их планируется реализовать в начале 2024 года. При этом он отметил, что приоритетной задачей биржи является вывод клиентских активов.

Ни ликвидация, ни банкротство не входят в планы СПБ Биржи. СПБ Биржа будет развиваться и планирует проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать в начале следующего года, — сказал он.

При этом Сердюков добавил, что прежде площадка намерена добиться разблокирования всех клиентских активов. По его словам, сейчас СПБ Биржа пытается получить разрешение OFAС на их вывод.

27 ноября СМИ со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщили, что СПБ Биржа подала заявление на банкротство. Также сообщалось, что после этого ценные бумаги компании на МосБирже потеряли свыше 13%. Позднее Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии обращения площадки о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления. Представители биржи при этом сообщили, что не подавали никаких заявлений.