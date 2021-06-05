Глава SOCAR: газ — это безальтернативный энергоресурс в переходный период

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что газ останется безальтернативным энергоресурсом в период перехода к энергетически чистой экономике.
Мы рассматриваем газ как на сегодняшний день практически безальтернативный энергоресурс в период перехода к энергетически чистой экономике. При этом мы хорошо понимаем, что со временем потребление традиционного ископаемого топлива будет сокращаться, — заявил Ровнаг Абдуллаев.
По его словам, это не произойдет одномоментно, поэтому на время переходного периода важно добиться повышения экологичности использования углеводородного топлива в том числе повышая энергоэффективность по всей цепочке, а также реализуя проекты, обеспечивающие поглощение парниковых газов.
В качестве примера, можно привести отмеченные специальной наградой ООН, наши действия по полному прекращению к 2022 года. выброса и сжигания попутного газа, а также реализуемый SOCAR проект по улавливанию CO2 и его последующей закачке в истощённые нефтегазовые пласты, а также по производству зелёного водорода и его транспортировки по системам «Южного газового коридора», — отметил он.