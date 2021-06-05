Глава SOCAR: газ — это безальтернативный энергоресурс в переходный период

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Министры финансов стран Группы семи (G7) уверены, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять минимум 15%. Об этом на своей странице в Twitter заявил руководитель Минфина Великобритании, председательствующей в 2021-м году объединении, Риши Сунак.

В G7 договорились о принципах установления минимальной планки корпоративных налогов на крупные компании в размере минимум 15%. Он будет действовать на пострановой основе, создавая более равные условия для британских компаний...