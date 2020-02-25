https://static.news.ru/photo/d5e933b8-57b6-11ea-8cda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин 25 февраля 2020 года встретится с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Они обсудят развитие региона.

Будет его [Путина] встреча с главой Северной Осетии — Алании Битаровым, — цитирует представителя Кремля агентство ТАСС.

Он добавил, что руководитель государства примет участие ещё в нескольких непубличных мероприятиях 25 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин определил кандидатуры 40 россиян и предложил им войти в новый состав Общественной палаты. Эти граждане имеют особые заслуги перед государством и обществом.

Не менее половины из них представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для защиты интересов социальных групп.