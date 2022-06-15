Глава Ростеха заявил о бессмысленности замещения в России всего импорта Чемезов заявил о бессмысленности замещения в России всего импорта

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Чемезов

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что введённые против России санкции стали «беспрецедентными». Однако при этом являются бессмысленными и экономически нецелесообразными попытки «замещать всё», отметил он в статье, опубликованной РБК.

Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения, — считает глава госкорпорации.

Он уверен, что России требуется технологический суверенитет в сфере критически важных технологий, которые влияют на национальную безопасность. Кроме того, подчеркнул Чемезов, Россия должна оставаться частью глобального мира, поскольку изоляция, как и попытка делать всё своими силами, является путём в никуда.

Предательство Запада — не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнёры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально, — отметил глава Ростеха.

Ранее стало известно, что политолог Александр Маркин заявил: уровень жизни граждан Евросоюза стремительно падает, в то время как Россия доказала свою экономическую устойчивость в условиях антироссийских санкций Запада. По его словам, США и ЕС начнут отказываться от ограничений в адрес РФ грядущей зимой 2023 года, хотя делали большие ставки на экономическую войну с Россией.