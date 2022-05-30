Глава Российского зернового союза назвал тему голода поводом для роста цен

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский назвал тему грядущего голода в мире информационной истерией. По его мнению, это повод для необоснованного роста мировых цен на продовольствие, приводит слова Злочевского РИА Новости.

Эта накачка и информационная истерия на тему грядущего голода на самом деле играют только на рост цен. И, с моей точки зрения, это не лучшая игра, которая довольно плохо закончится в конечном итоге, — сказал глава РЗС.

Эксперт отметил, что игра на повышение цен как раз и приводит к реальной угрозе продовольственной безопасности, потому что на самом деле никаких угроз по снабжению и наличию продовольствия нет.

Что же касается высказываний международных экспертов об ограничении запасов продовольствия «десятью неделями», то это «ничего, кроме смеха», не вызывает.

Можно просто посчитать: уже много лет ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) рекомендует держать в запасах 17% от уровня мирового потребления. <...> Но если 52 недели в году умножить на 17%, то запасов хватит на девять недель. Заявления же звучат как катастрофа, но о какой нехватке может идти речь? — отметил Злочевский.

С учётом объективных факторов сейчас должна падать цена на пшеницу, так как есть запас прочности по остаткам старого сезона, а в этом году ожидаются неплохие урожаи.

Глава РЗС считает, что на сегодня цена на пшеницу была бы не выше $300 за тонну против имеющихся $450. Но сложившаяся ситуация — цена истерии в виде нагнетания обстановки в отношении продовольственного снабжения и «рогаток» на логистических путях в виде стоимости транспортировки и страхования грузов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Соединённые Штаты провоцируют продовольственный кризис на Украине, забирая ее запасы зерна. По ее словам, Киев будет расплачиваться с Вашингтоном зерном за поставки оружия по ленд-лизу.