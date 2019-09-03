https://static.news.ru/photo/c7ad52f4-cef7-11e9-adaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что компания находится в контакте с «Транснефтью».

Отношения двух компаний стали более напряжёнными после комментария Игоря Дёмина — советника президента «Транснефти» — касательно письма, написанного председателем совета директоров «Роснефти» Герхардом Шрёдером премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В «Роснефти» реакцию Дёмина сочли неуважительной и неприемлемым. Кроме того, в компании подчеркнули, что подмешивание загрязненной хлоридами нефти к чистому потоку недопустимо.

В контакте, —ответил Сечин на вопрос РИА Новости о взаимоотношениях с «Транснефтью» на сегодняшний день.

Ранее News.ru писал о том, что нефтяные компании Польши пока не могут предъявить окончательные претензии за загрязнённую нефть из трубопровода «Дружба» российским корпорациям. По словам вице-президента топливной группы Lotos Ярослава Кавулы, причина кроется в дополнительных расходах, которые продолжают нести польские операторы.