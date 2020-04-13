Глава РФПИ оценил сделку ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/ce5582cc-6af9-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи нефти позволит ценам на сырьё достичь определённого уровня, но они не взлетят до небес. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

То, что мы имеем сейчас, является основной поддержкой для цен на нефть. Сделка не означает, что цены на нефть будут исключительно высокими, — отметил он в интервью телеканалу CNBC.

Достоинством сделки Дмитриев назвал последующую стабилизацию рынков, что хорошо как для производителей, так и потребителей и скажется на стабильности стран.

Я думаю, что это очень хорошо повлияет на экономику России, Саудовской Аравии, вообще на мировую. Эта сделка показывает, что страны хотят сотрудничать, — сказал глава РФПИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ наконец-то официально достигли всех необходимых соглашений. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.