https://static.news.ru/photo/c1664c52-f765-11e9-bacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российской экономике удалось адаптироваться к внешним шокам, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, ничего хорошего во взаимных санкциях нет, однако экономика страны проявила стойкость к трудностям, а рубль стал устойчив к колебаниям стоимости нефти.

В этом смысле происходит определённое отстёгивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти, — считает он.

Российский лидер также призвал избавиться от политически мотивированных ограничений в экономике, которые наносят огромный ущерб мировой торговле и экономике.

Скажем, США вводят ограничения в отношении Китая — это тоже санкции на самом деле, — это отражается на всей мировой экономике, мировой уровень торговли сразу упал, — отметил Путин.

Президент добавил, что если такая ситуация будет продолжаться — падение продолжится.

Ранее глава государства подчеркнул, что Россия не будет дотировать белорусскую экономику с помощью низких цен на природный газ, пока не решатся все вопросы формирования Союзного государства.

Как писал NEWS.ru, финансовый журналист Александр Коляндр, работавший в BBC и Wall Street Journal, считает, что новые антироссийские санкции, получившие название «адских», грозят России катастрофой.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.