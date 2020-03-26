https://static.news.ru/photo/2f1f0846-6e9f-11ea-b9b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Глава РФ Владимир Путин предложил дать компаниям малого и среднего предпринимательства отсрочку по всем отчислениям, кроме налога на добавленную стоимость (НДС). Распоряжение будет действовать в течение шести месяцев.

Также политик рассказал о новых мерах против распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Он объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Сотрудникам сохранят заработную плату, рассказал он в своём обращении к гражданам. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена.

Президент предложил изменить схему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые оказались без работы из-за коронавируса.

По словам лидера, существующая система расчёта больничных может оказаться несправедливой в условиях массового карантина: молодые сотрудники могут получать «крайне низкие выплаты по больничному листу».

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин объявил об автоматическом продлении в течение шести месяцев всех социальных пособий и льгот для граждан. В своём телеобращении по поводу ситуации с коронавирусом президент подчеркнул, что для продления льгот и пособий не нужно будет предоставлять дополнительные справки и ходить по инстанциям.