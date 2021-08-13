Глава «Победы» призвал лишить авиакомпании господдержки

Генеральный директор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков выразил точку зрения, что государство не должно помогать авиакомпаниям. Об этом пишет РБК.

Так он прокомментировал потери авиаперевозчиков из-за запретов на полёты за рубеж и других ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Это наши коммерческие риски — такова жизнь, — заявил Калмыков.

В мае прошлого года кабмин РФ выделил 23,4 млрд рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с пандемией. Крупнейшим получателем этой господдержки стала группа «Аэрофлот» — в нее входят одноименный авиаперевозчик, а также «Победа» и «Россия».

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» возобновит рейсы в итальянские города Пиза и Римини с 1 июля. Они будут осуществляться из московского аэропорта Внуково. Регулярное авиасообщение между Россией и Италией было временно приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Официально оно пока не восстановлено. Однако авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билеты на которые могут купить только определённые группы граждан.