По прогнозу главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, пенсии в 2020 году могут увеличиться на три процента, в к 2022 году — на 18 процентов.
Индексация пенсий составит более шести с половиной процентов,
Специалист также предположил, что в ближайшие три года пенсии вырастут на более чем 18 процентов по сравнению с 2019 годом. Так, в 2022 году они в среднем составят «где-то 18 300 рублей», ожидает Дроздов.
Ранее NEWS.ru писал, что уровень жизни россиян вернулся к показателям 2010 года несмотря на профицит бюджета.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен