https://static.news.ru/photo/f4407540-8342-11e9-adf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По прогнозу главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, пенсии в 2020 году могут увеличиться на три процента, в к 2022 году — на 18 процентов.

Индексация пенсий составит более шести с половиной процентов, сказал Дроздов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, данный показатель почти «в два раза выше, чем инфляция».

Специалист также предположил, что в ближайшие три года пенсии вырастут на более чем 18 процентов по сравнению с 2019 годом. Так, в 2022 году они в среднем составят «где-то 18 300 рублей», ожидает Дроздов.

Ранее NEWS.ru писал, что уровень жизни россиян вернулся к показателям 2010 года несмотря на профицит бюджета.