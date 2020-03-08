https://static.news.ru/photo/14d4a4b2-61fe-11ea-adcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительству и Центробанку необходимо принять срочные меры по стабилизации рубля, заявил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

По его словам, в настоящее время сбываются прогнозы по нефти.

Ждём теперь 30 долларов за баррель, посмотрим, что будет с рублём завтра утром, — написал он в своём Telegram-канале.

Курсы доллара и евро к рублю 9 марта резко выросли на Forex после 30%-го падения цен на нефть — доллар достиг отметки в 75 рублей, евро — 86 рублей. На данный момент американская валюта торгуется в районе 74,8 рубля, евро — 85,4 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Данный обвал стал вторым в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи сырья, что может привести к заметному наращиванию производства.