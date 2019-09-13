https://static.news.ru/photo/2daaf086-d612-11e9-b528-fa163e074e61_660.jpg Фото: opal-gastransport.de

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле считает, что решение суда ЕС по ограничению доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL не является окончательным.

С ним газопровод OPAL использовался бы наполовину. Не может быть, чтобы Польша добилась чего-то подобного, — отметил он.

По его словам, также в данном случае инвестиции в инфраструктуру в Германии лишатся рентабельности.

Зееле отметил, что пользователей OPAL «искали годами, но не нашли», в том числе и в Польше. Он добавил, что в любом случае решение суда никак не повлияет на желание OMV финансировать «Северный поток — 2», передаёт Die Presse .

Как писал News.ru, ранее немецкая компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, сообщила, что приняла к сведению решение суда ЕС по использованию нитки российской компанией «Газпром». При этом немцы подчеркнули, что оно не является окончательным.