Глава OMV ожидает снижения санкционного давления на «Северный поток — 2»

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Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле надеется, что строительство газопровода «Северный поток — 2» вскоре завершится.

Я скрестил пальцы за наших коллег в Швейцарии, чтобы они завершили строительство как можно скорее, ведь это наша цель как финансового инвестора, — заявил бизнесмен в ходе ежегодной конференции компании.

По его словам, OMV заинтересована в реализации проекта, поскольку тогда компания получит запланированные доходы. Бизнесмен подчеркнул, что видит два варианта развития строительства «Северного потока — 2».

Первый может быть позитивным и подразумевает минимизацию санкционного давления, — считает Зеле.

Он назвал позитивными новости о предполагаемых переговорах Берлина и Вашингтона о будущем проекта. Бизнесмен обратил внимание, что власти Франции стали более критично относится к «Северному потоку — 2», сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, немецкий политолог Александр Рар заявил, что немецкие власти считают «Северный поток — 2» выгодным по экономическим и экологическим соображениям. Эксперт уверен в желании Германии укреплять сложившийся энергетический альянс с Россией. По мнению политолога, противники проекта из США так просто не успокоятся, а будут «использовать какие-то юридические инструменты и добиваться, чтобы газопровод функционировал наполовину».

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.