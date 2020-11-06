Глава ОАК стал гендиректором «Сухого»

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Руководителя Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря назначили генеральным директором холдинга «Сухой». Он будет совмещать две должности, рассказали в ОАК.

В рамках идущей корпоративной трансформации с целью создания единой компании запланирована передача ОАК полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Компания Сухой», — говорится в сообщении компании.

Назначение Слюсаря должно ускорить реализацию этой задачи. Он начнёт исполнять свои обязанности 10 ноября. Прежний глава «Сухого» Илья Тарасенко будет заниматься резолюцией другого «крупного проекта», однако в компании не уточники, какого, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что ОАК планирует к 2023 году завершить разработку нового российского авиалайнера Sukhoi SuperJet New. Стоимость этого проекта оценивается в 120–130 млрд рублей.