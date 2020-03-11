https://static.news.ru/photo/e681fb92-6396-11ea-aa00-fa163e074e61_660.jpg Леонид Михельсон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России есть потенциальная возможность нарастить экспорт газа более чем в два раза — до 550 млрд кубометров. Об этом глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил в ходе выступления в Совфеде.

Он пояснил, что газопроводы, которые строятся в настоящее время и планируются в будущем, позволят более чем на 30% увеличить экспорт трубопроводного газа.

Наращивание поставок за рубеж сжиженного природного газа на 20% станет возможным в результате пересмотра отечественной энергостратегии до 2035 года.

По нашей оценке, только имеющаяся ресурсная база на Ямале и Гыдане позволит производить более 140 млн тонн в год, а с учётом запланированных проектов по всей стране потенциал России составляет более 160 млн тонн, — цитирует Михельсона ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году «Газпром» увеличил добычу газа на 0,5% — до 500,3 млрд кубометров и нарастил поставки в ближнее зарубежье на 2,2%. В то же время был снижен экспорт в страны дальнего зарубежья на 1,3%. Объём поставок составил 199,2 млрд кубометров.