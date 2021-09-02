Глава «Новатэка» спрогнозировал снижение спроса на газ после 2035 года

Природный газ может быть невостребован уже в 2030-2035 годах из-за энергоперехода, поэтому его нужно реализовывать уже сейчас. Об этом сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на Восточном экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС.

По словам Михельсона, долгосрочные договоры на поставку природного газа можно будет подписывать в 2030-2035 годах, после чего газ окажется невостребованным. Комментируя нежелание «Газпрома» продать «Новатэку» Тамбейскую группу месторождений, он отметил, что такая продажа будет способствовать монетизации запасов, в том числе в виде сжиженного природного газа. Глава компании предположил, что правительство также разделяет эту точку зрения.

Ранее на одной из сессий Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал возможное снижение доходов россиян на 14% к 2035 году в случае отсутствия ESG-трансформации. Он также выделил шесть основных рисков «зелёного» перехода для российских фирм: сокращение занятости, проблема моногородов, снижение выручки от экспорта товаров, возможная утрата лидерства России в мировой энергетике из-за смены основных источников топлива, нехватка бюджетных доходов и ряд других проблем, которые могут возникнуть у энергетических компаний при отсутствии перехода на ESG-систему.

Между тем экономист Никита Кричевский заявил, что энергопереход рассчитан как минимум лет на 30–50, при этом и нефть, и газ, а в последнее время и уголь в него не включены.