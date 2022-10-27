Глава «НОВАТЭК»: предстоящая зима для Европы будет легче, чем следующие три Глава «НОВАТЭКА» Михельсон заявил, что ближайшая зима в Европе будет легче последующих из-за дефицита СПГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Михельсон

Ближайшие три зимы в Европе будут тяжелыми в связи с дефицитом на рынке сжиженного природного газа, заявил глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку. Он подчеркнул, что предстоящая зима для европейцев окажется самой легкой, по сравнению со следующими тремя, поскольку газохранилища уже заполнены, передает РИА Новости.

С учетом текущей нехватки трубопроводного газа в Европе и восстановления спроса в Китае дополнительная нагрузка на рынок СПГ в следующие один-два года составит не менее 60-70 миллионов тонн. Но никаких крупных вводов до 2026 года мы не видим. В 2023-м году в мире будут введены проекты на 18 миллионов тонн, в 2024 — 11, в 2025 примерно так же. Учитывая, что к этой зиме хранилища успели заполниться, возможно — она будет самой легкой из следующих трех, — сказал он.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором говорилось, что Европа благодаря накопленным резервам топлива ближайшую зиму переживет, однако в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Возможен и экстремальный сценарий при сочетании аномальных холодов с отсутствием поставок газа из России.