Глава НЛМК заявил, что переход на расчёт в рублях выбросит Россию с рынков

Расширение списка товаров, экспортируемых за рубли, вытеснит Россию с международных рынков, заявил в интервью газете «Коммерсант» председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. По его словам, действия, которые сегодня предпринимаются для противодействия санкциям, стремительны и их последствия не были продуманы в полной мере.

Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то ещё. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? — заявил предприниматель.

Лисин отметил, что Россия на протяжении многих десятилетий налаживала отношения с международными партнёрами из более чем 70 стран мира. Он усомнился в том, что зарубежными клиентами будет принято решение рассчитываться с Россией в рублях, тем более при всех сложностях в логистической отрасли.

Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчёты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков, — сказал Лисин.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил расширить перечень товаров, экспортируемых за рубли. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя указ президента России Владимира Путина о переводе оплаты газа в рубли для недружественных стран. По его мнению за российскую валюту можно продавать зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существуют страны, которые проявляют интерес к взаиморасчётам с Россией в нацвалютах, добавив, что престиж доллара как основной мировой резервной валюты в последние годы изрядно зашатался.