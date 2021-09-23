Глава «Нафтогаза» уличил Кремль в шантаже Европы из-за «Северного потока-2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко уличил Кремль в шантаже. По его мнению, власти России специально устроили дефицит газа в Европе путём сокращения транзита через Украину ради ускорения запуска «Северного потока-2». Свою точку зрения Витренко высказал в Facebook.

Кремль прямо шантажирует Европу. Углубляют дефицит газа в Европе, например, сокращая транзит через Украину в пол раза. В итоге — цены на газ в Европе бьют рекорды. В этой ситуации Кремль говорит: хочешь больше газа, давай начнем Северный поток-2, — высказался глава «Нафтогаза».

Он добавил, что Киев при поддержке санкций из США демонстрирует несоблюдение Москвой европейского законодательства. По мнению Витренко, «Газпром» должен увеличить поставки газа в Европу через Украину, чтобы европейцы не страдали от дефицита горючего.

Ранее на Украине предложили включить страну в «группу риска», чтобы уравнять себя с Германией в правах и обезопасить страну в случае запуска «Северного потока-2».