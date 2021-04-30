Глава «Нафтогаза Украины» не исключил новые иски к «Газпрому»

https://static.news.ru/photo/b623d154-a996-11eb-9116-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Витренко/facebook.com

Компания «Нафтогаз Украины» может инициировать новые арбитражные разбирательства против российского «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Максимальное давление, которое может осуществлять «Нафтогаз» на «Газпром», используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано, — заявил Витренко, отвечая на вопрос о возможности новых международных исков против «Газпрома».

Также глава компании заявил, что Украина продолжит «бороться» против проекта «Северный поток — 2», и в этой борьбе рассчитывает на помощь США и Германии.

Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» в 2020 году понесла убытки в 11,8 млрд гривен (почти $420,5 млн). Украинский газовый монополист сконцентрировал у себя поток финансов в 300 млрд гривен, не считая «дочек». Это почти 25% всего бюджета страны и региональных бюджетов. При этом в финансовом плане «Нафтогаза» на 2020 год была запланирована прибыль, практически равная размеру полученного убытка, — 11,5 млрд гривен.

В 2019 году, когда цены на газ для населения и промышленности на Украине были рекордно высокими, «Нафтогаз» по итогам года получил прибыль в 50,6 млрд гривен. Однако достичь этого удалось благодаря выплате «Газпромом» штрафа размером в 70 млрд гривен в пользу «Нафтогаза». Без этого украинская компания была бы убыточной и в 2019 году.