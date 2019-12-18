Возможность заключения нового контракта между Москвой и Киевом по транзиту газа до 1 января 2020 года крайне маленькая, но она есть, считает глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. Топ-менеджер надеется, что документ всё-таки подпишут в срок.
Надеюсь, что контракт будет подписан. Но мне кажется, что сейчас можно говорить, что вероятность подписания нового контракта до 1 января очень-очень маленькая, — сказал он во время прямой трансляции на официальном канале предприятия на YouTube.
Как писал NEWS.ru, украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до 31 декабря, поэтому у российского «Газпрома» ещё есть время, чтобы заключить соответствующий контракт. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Он также отметил, что этот контракт является стандартным. Кроме того, до 22 декабря регулятор должен утвердить новые тарифы.