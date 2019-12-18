Фото: Andriy Kobolyev/facebook.com

Средняя стоимость полиса ОСАГО упала в январе–ноябре текущего года на 5,2% — до 5,409 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, рассказали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента организации Игоря Юргенса.

Средние выплаты, наоборот, подросли на 2,6% — до 68,3 тысячи рублей, говорится на официальном сайте РСА. В 2019-м граждане заключили 36,65 млн договоров по ОСАГО (рост 1,3%). Но объём перечисленных...