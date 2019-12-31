https://static.news.ru/photo/a7b96ba0-2cfc-11ea-ba48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. Об этом рассказал руководитель компании Андрей Коболев.

По его словам, сделка стала элементом компромисса со стороны Украины. Заявление Коболева опубликовано на YouTube-канале «Нафтогаза».

Глава компании пояснил, что законодательство Украины о рынке природного газа и регуляторные акты не соответствуют европейским. Как отметил Коболев, зная об этом, «Газпром» не был готов брать на себя риски. Их пришлось взять на себя «Нафтогазу», который выступил буфером между российской компанией и Украиной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина завершила анбандлинг — отделение газотранспортной системы (ГТС) от группы «Нафтогаз» — и переход на европейские правила работы. Об этом сообщил глава корпорации Андрей Коболев. Он уточнил, что «Нафтогаз» перестал быть акционером оператора ГТС и стал его клиентом. Таким образом, отметил он, страна выполнила норму Третьего энергопакета Евросоюза и доказала, что является надёжным партнёром.