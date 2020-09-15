Глава «Нафтогаза» назвал условия для отказа ФРГ от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/836898e4-f7a3-11ea-9a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что без влияния извне власти Германии не откажутся от реализации проекта «Северный поток — 2».

Коболев отметил, что ситуация, развернувшаяся после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального, будет, по его мнению использоваться для остановки проекта, но он сомневается, что немецкая сторона откажется от «Северного потока — 2» без усиления американских санкций. Такое заявление глава «Нафтогаза» сделал в эфире YouTube-шоу Янины Соколовой.

Не думаю, что немцы откажутся от этого проекта. Я очень много времени провел в Германии, я говорил с представителями немецкого правительства и был на переговорах с канцлером Меркель. Поэтому я очень сомневаюсь, что без американских санкций, усиления которых мы ожидаем этой осенью, можно будет сказать, что это проект закончен, что он остановлен, что он мёртв. Поэтому я бы на это не рассчитывал. Есть тенденция, есть комментарии, политическая борьба. Ситуацию с Навальным точно будут использовать для этого, но я бы на это не надеялся. Поэтому наша тактика состоит в первую очередь в том, чтоб продвигать санкции именно в Вашингтоне, — заявил Коболев.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые должны протянуться от побережья России через Балтийское море до Германии. В данное время проект реализован на 93%.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Сначала он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, позже направлен в берлинскую клинику Charité. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, немецкие врачи считают, что он был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок». К настоящему моменту состояние Навального улучшилось.

Как писал NEWS.ru ранее, институты Евросоюза не имеют полномочий остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Выступая на сессии Европейского парламента, он подчеркнул, что повлиять на этот процесс могут только те страны сообщества, которые продвигают проект.