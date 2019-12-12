https://static.news.ru/photo/6c6433fa-1cd5-11ea-9e6d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Коболев Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что страна хорошо подготовлена к переговорам по газу, накопив достаточно топлива в хранилищах, а также подготовив инфраструктуру для его прокачки.

Украина действительно хорошо подготовилась к этим переговорам и имеет на них сильную позицию, — написал Коболев в Facebook.

По его словам, власти привлекли необходимое финансирование, чтобы иметь возможность покупать газ, а также нашли «рыночное решение, чтобы удержать цены для потребителей на 12% ниже, чем год назад». Кроме того, была проведена модернизация газотранспортной системы, которая позволила прокачивать газ с запада на восток.

Мы активно помогаем Молдавии обеспечить поступление газа и сотрудничаем с Еврокомиссией, Румынией, Польшей и другими странами ЕС, чтобы все были готовы и там, — подчеркнул глава компании.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская компания «Нафтогаз» намерена создать отдельную компанию для совершения торговых операций с импортными и местными нефтепродуктами. Структура получит название «Нафтогаз ойл трейдинг». Она будет закупать и продавать все виды нефтепродуктов и нефтехимии в рамках группы «Нафтогаз».