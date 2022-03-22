Глава «Нафтогаза Украины» предложил заморозить деньги РФ на эскроу-счетах

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предложил заморозить деньги России от продажи нефти и газа на эскроу-счетах, где средства хранятся до исполнения обязательств по договору. По его словам, которые приводит Bloomberg, это следует сделать до вывода российских войск из Украины.

Как отметил Витренко, российские войска на Украине очень осторожны относительно транзитной газовой инфраструктуры, но не жалеют распределительную инфраструктуру.

Для нас очевидно, что они не хотят наносить ущерб своим коммерческим интересам и своим коммерческим отношениям, — сказал Витренко.

Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что Украина будет продолжать транзит газа из России до тех пор, пока будет техническая возможность. По словам Витренко, Украина полностью контролирует транзит газа, а российский «Газпром» использует мощности согласно контракту. Он отметил, что вопрос поставки топлива сложен и его обсуждение ведётся не только на Украине.

До этого компания «Газпром» сообщила, что продолжает поставки газа для транзита через Украину в штатном режиме согласно заявкам потребителей из Европы. По контракту «Газпром» выполняет обязательства перед Украиной по транзиту газа в размере 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.