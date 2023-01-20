Глава МВФ заявила, что конфликт на Украине носит глобальный характер

Фото: Министерство обороны РФ

Конфликт на Украине нельзя рассматривать как региональный, так как по своему влиянию он относится к глобальным, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на сессии о перспективах мировой экономики. Происходящее она охарактеризовала как «войну против мирового экономического процветания», сообщает «Интерфакс».

Георгиева также считает, что украинский кризис «уничтожил «дивиденды мира», которыми мы наслаждались три десятилетия» из-за чего государства меняют инвестиционную политику, перебрасывая средства в военный сектор. Она также обратила внимание на обострение таких глобальных проблем, как бедность и голод.

Во время выступления на ВЭФ в швейцарском Давосе Георгиева вспомнила песню «Хотят ли русские войны». По словам главы МВФ, главный посыл композиции заключается в том, что русские все же не хотят войны. Она также обратилась к участникам мероприятия, призвав найти решение конфликта на Украине. По ее словам, завершение вооруженного противостояния станет прекрасной новостью для мировой экономики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы. Он отметил, что власти страны будут делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет, то всеми имеющимися. По словам Путина, на Западе Россию считают страной второго сорта, у которой нет права на существование. Президент добавил, что это вызов для России, который требует ответа.