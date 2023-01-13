Глава МВФ спрогнозировала ускорение роста мировой экономики в 2024 году

В настоящее время мировая экономика постепенно вступает в фазу оживления, с 2024 года ее рост начнет ускоряться. Об этом на брифинге для журналистов объявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. При этом она предупредила, что 2023 год может оказаться «тяжелым». Ее слова приводит The New York Times.

Мы думаем, что вступили в фазу оживления. Мы увидим к концу 2023 года, надеюсь, смену тренда на траекторию роста в 2024 году, — сказала Георгиева.

Она также отметила, что глобальная экономика все еще остается в хрупком состоянии, а период высокой инфляции пока не закончился. Среди факторов риска — ухудшение ситуации на Украине и сохранение жестких антиковидных ограничений в Китае.

Георгиева добавила, что экономику США, согласно прогнозам МВФ, ожидает мягкое снижение или незначительная рецессия.

Ранее директор-распорядитель МВФ сообщила, что в 2023 году половину стран Евросоюза ожидает рецессия из-за конфликта на Украине. В интервью телеканалу CBS она отметила, что текущий год станет серьезным испытанием для мировой экономики из-за того, что рост ВВП крупнейших представителей глобального экономического пространства — США, ЕС и Китая — замедлится.

В том же интервью Георгиева спрогнозировала суровую зиму для стран Евросоюза, которые пытаются добиться независимости от поставок российских энергоресурсов. Она считает, что в случае отказа от нефти и газа из РФ Европу ждет еще более суровая зима, чем нынешняя.