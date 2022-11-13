Глава МВФ предупредила об угрозе холодной войны между США и КНР

Фото: Clemens Bilan/Pool/Global Look Press

Кристалина Георгиева

Между США и Китаем может начаться холодная война, считает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. В интервью The Washington Post она подчеркнула, что считает такое соперничество безответственным.

Я пережила первую холодную войну по другую сторону «железного занавеса». И да, там довольно холодно. И начать вторую холодную войну ради еще одного поколения... очень безответственно, — сказала Георгиева.

Кроме того, глава МВФ указала на продолжающиеся усилия США и Европы по перестройке всемирных цепочек поставок. По ее мнению, это имеет смысл только в том случае, если они направлены на устранение зависимости от одного поставщика. В то же время Георгиева отметила, что подобная мера «сыграла злую шутку с человечеством во время пандемии».

Глава МВФ также подчеркнула, что если две державы воздвигнут новые торговые барьеры, чтобы «получить преимущество в своем геополитическом соперничестве», они смогут запустить разрушительный цикл. Подобные шаги «нанесут ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам, оставив богатых невредимыми», объяснила Георгиева.

Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики. Возможно, мы с закрытыми глазами входим в мир, который окажется куда более бедным и куда менее безопасным, — заключила глава МВФ.

Ранее член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что холодная война между Китаем и США станет катастрофой не только для Пекина и Вашингтона, но и для всего мира. Он подчеркнул, что ситуация вокруг Тайваня нанесла серьезный ущерб политической основе отношений двух стран.