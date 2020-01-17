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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о возможности нового витка глобального экономического кризиса из-за распространения неравенства и нестабильности финансового сектора.

По её словам, за последние 20 лет разрыв доходов между странами сократился, однако «внутреннее» неравенство между различными группами населения продолжало увеличиваться.

В пример она привела Великобританию, где 10% богатейших жителей обладают средствами, сопоставимыми с суммарным доходом беднейшей половины граждан. Похожая ситуация фиксируется во многих государствах ОЭСР, где неравенство доходов достигло рекордных показателей.

В некотором смысле, эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому «позолоченному веку», «ревущим двадцатым», а затем и к финансовой катастрофе, — подчеркнула Георгиева.

Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на усилия крупнейших мировых центральных банков (ФРС США, Народный банк Китая и др.), мировая экономика постепенно уходит в стагнацию, которая в горизонте ближайшего года-двух может перерасти в сильный кризис, по сравнению с которым поблекнет даже Великая депрессия 20–30-х годов XX века