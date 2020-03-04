В Банке России заявили о новых проинфляционных рисках из-за эпидемии коронавируса, но их влияние на экономику ещё не оценено.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что в настоящий момент преобладают краткосрочные дезинфляционные риски. Конечно, появились новые проинфляционные риски. Правда, нам ещё нужно будет уточнить и оценить их масштаб и...