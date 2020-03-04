Коронавирус, вспышка которого произошла в Китае, представляет серьёзную угрозу для мировой экономики. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
МВФ прогнозирует падение роста мирового ВВП в 2020 году. Это связано с распространением нового заболевания,
Ранее NEWS.ru писал, что, несмотря на усилия крупнейших мировых центральных банков (ФРС США, Народный банк Китая и др.), мировая экономика постепенно уходит в стагнацию, которая в горизонте ближайшего года-двух может перерасти в сильный кризис, по сравнению с которым поблекнет даже Великая депрессия 20–30-х годов XX века.
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