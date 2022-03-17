Глава Минтруда рассказал о поддержке рынка труда в условиях санкций

Меры поддержки рынка труда в условиях санкций охватят свыше 625 тысяч россиян, вскоре они будут распространены на 1 млн граждан, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого цитирует ТАСС. По его словам, компании получат субсидии на переобучение сотрудников в размере 60 тысяч рублей на человека, а общественные работы для зарегистрированных безработных будут оплачиваться в размере МРОТ наряду с выплатой пособия.

Котяков также отметил , что компании смогут направить на временные работы сотрудников неполного дня на оплату в размере МРОТ. Предприятия, которые находятся в простое, должны выплачивать сотрудникам не менее 2/3 от средней зарплаты или тарифной ставки предприятия.

Работники получают заработную плату в зависимости от той ситуации, по каким причинам был организован простой <...>, либо 2/3 средней заработной платы, либо 2/3 тарифной ставки на предприятии, — сказал министр.

Ранее глава Минтруда заявил, что министерство может уже к концу текущей недели принять пакет мер для сохранения занятости россиян и для поддержки компаний, вынужденных приостановить работу для перенастройки производств и логистики. По его словам, ведомство ежедневно мониторит ситуацию на рынке труда, а федеральная горячая линия Роструда готова круглосуточно принимать звонки россиян.