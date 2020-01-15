https://static.news.ru/photo/93f4d1dc-3796-11ea-8689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин высказался о предложениях президента Владимира Путина по поводу увеличения материнского капитала.

По его мнению, на реализацию инициативы главы государства в текущем году потребуется около 100 млрд рублей расходов.

Затраты на социальные выплаты для семей с низкими доходами на детей с трёх до семи лет он оценил в 100-120 млрд рублей.

При этом глава ведомства отметил, что в настоящее время власти не располагают средствами для реализации президентских предложений.

В стране они есть, но в бюджет потребуются поправки — и в бюджет федеральный, и в бюджет Пенсионного фонда, применительно к материнскому капиталу, — пояснил он.

Топилин добавил, что регионам также придётся пересмотреть свои бюджеты, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал будет составлять 466 616 рублей. За второго ребёнка — 616 617 рублей. Также он призвал предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Пособиями обеспечат семьи, доходы которых составляют не более одного прожиточного минимума на человека.