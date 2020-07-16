Глава Минстроя назвал препятствия для строительства дешёвого жилья

https://static.news.ru/photo/285e5ae8-c778-11ea-a179-fa163e074e61_660.jpg Владимир Якушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удешевлению строительства жилья в России препятствуют многочисленные административные барьеры. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

От момента строительства до ввода в эксплуатацию проходит четыре года. Мы хотим уменьшить этот срок на год. Чем дольше строим, тем дороже стоимость квадратного метра — инфляция, банковский процент. За это заплатит в конечном счёте потребитель, — сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что ведомство собирается подготовить поправки в законодательство, которые будут способствовать ускорению процесса строительства.

Якушев также рассказал о запуске механизма субсидирования по процентам застройщиков в 2021–2022 годах. При этом уточнил, что поддержка будет предоставляться только тем компаниям, которые сохраняют численность работников и вводят свои объекты в эксплуатацию в установленные сроки. По словам министра, на субсидии выделено 12 млрд рублей.

Глава Минстроя добавил, что существует инициатива о кредитовании из компенсационных фондов тех организаций, у которых возникли временные трудности с возведением бюджетных объектов и выплатой зарплат.

Ранее NEWS.ru писал, что в ведомстве не ожидают роста числа обманутых дольщиков в регионах. Предпосылок к этому не увидел также замглавы думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, предположил, что их число может увеличиться из-за приостановки строительства жилья в связи с пандемией.