Глава Минпромторга заявил, что энергооборудование не пострадает без импорта

Отечественные специалисты в области машиностроения смогут наладить и обеспечить выпуск необходимого оборудования для энергосистемы России, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров после встречи с компаниями энергетического машиностроения, чьи слова приводит ТАСС. При этом он уточнил, что РФ остаётся открытой для диалога с иностранными держателями капитала и готова исполнять рыночные обязанности.

Российская промышленность готова обеспечить непрерывность технологических процессов производства энергетического оборудования, мы обладаем необходимыми компетенциями для этого. Готовы форсировать уход от импорта этой продукции там, где он ещё остался, — приводит его слова агентство.

Мантуров подчеркнул, что катастрофы в отрасли не предвидится, поскольку российские машиностроители компетентны и работают в условиях развитых технологий. В случае необходимости Россия может производить практически всю линейку для энергетики.

В ходе совещания эксперты акцентировали внимание на стабильности действующих генераторов тепловых электростанций и их соответствие мировым стандартам.

Помимо этого, власти рассматривают введение таких мер поддержки, как, например, введение нештрафуемого периода для компаний при изменении сроков поставки необходимого оборудования.

В 2021 году Россия установила рекорд несырьевого экспорта с наиболее масштабным ростом в сфере энергооборудования, а также чёрных и цветных металлов, удобрений, продукции деревообработки, химических веществ и пластмасс. Всего же объём несырьевого неэнергетического экспорта РФ за год вырос на 36% и превысил $191 млрд.