Глава Минпромторга рассказал о ситуации с уходом западных фирм из России

В РФ нет иностранных предприятий, которые заявили об окончательном уходе с российского рынка. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводятся в официальном Telegram-канале российского правительства. Министр уточнил, что на сегодняшний день экономические операторы приостановили деятельность по разным причинам, в том числе из-за логистических проблем.

Все сохраняют свои социальные обязательства, выплачивают зарплату, — отметил Мантуров.

Ранее сообщалось, что многие иностранные компании, заявившие об уходе или приостановке работы в РФ, ищут локальных партнёров, которым можно было бы доверить управление активами, пока ситуация на рынке не стабилизируется. В этом заинтересован, в частности, крупный бизнес вроде табачных компаний, в чьей структуре российский рынок занимает порядка 20%.

При этом ведутся переговоры как о передаче активов под управление локальных партнёров, так и об их последующей продаже. Заинтересованность в таких сделках проявляют и российские инвесторы, и иностранные компании. Эксперты не исключают, что западные партнёры могут продать акции или доли по условной цене российскому партнёру или менеджменту с возможностью их обратного выкупа при стабилизации ситуации.