https://static.news.ru/photo/7eeee99e-c8e7-11e9-8200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На большей части нефтяных месторождений объёмы снижаются. Добывать чёрное золото становится всё сложнее, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на совещании с представителями крупных профильных компаний Югры.

По его оценке, в России получать нефть трудно на 60% скважин. При этом аналогичная тенденция наблюдается по всему миру, подчеркнул глава Минприроды.

Кобылкин отметил, что прирост возможен двумя путями — через поиск новых месторождений и с помощью увеличения нефтеотдачи пластов.

Министр сообщил, что в обозримом будущем предполагается создавать полигоны для тестирования нетрадиционных технологий добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Они найдут применение на выработанных и обводненных месторождениях.

Задачи по приросту стратегических запасов имеют национальное значение, поэтому мы открыты к диалогу, как всегда, готовы к конструктивной работе с недропользователями, — приводит пресс-служба министерства слова Кобылкина.

Он уточнил, что его ведомство формирует систему налоговых вычетов для недропользователей, которые ведут геологоразведку, а также готово предоставлять гарантии иностранным инвесторам, которые собираются вести добычу нефти в России.

Ранее News.ru писал, что страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ ожидают значительного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире. Это может произойти во втором полугодии.