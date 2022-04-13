Глава Минфина США не увидела угрозы дедолларизации мировой экономики

Пройдёт немало времени, прежде чем доллару будет найдена замена в качестве ключевой резервной валюты. Такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе выступления в аналитическом центре «Атлантический совет». Она допустила, что такого может не случиться вообще, сообщает ТАСС.

Я полагаю, что пройдёт очень много времени, если оно вообще наступит, когда доллар будет заменен в качестве ключевой резервной валюты, — сказала она.

Йеллен отметила, что альтернативы доллару нет из-за силы и роли экономики США, её экономической системы, а также из-за того, что «инвесторы без опаски доверяют доллару».

Она добавила, что у мировых экономик будет желание заменить доллар, однако, по её мнению, вряд ли это случится.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от американского доллара. Она добавила, что этот процесс вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые используют меры экономического и неэкономического давления на растущие экономики. Пример тому — заморозка активов России