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Экономика

Глава Минфина США не увидела угрозы дедолларизации мировой экономики

19:22, 13 апреля 2022
Глава Минфина США не увидела угрозы дедолларизации мировой экономики Фото: pixabay.com
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Пройдёт немало времени, прежде чем доллару будет найдена замена в качестве ключевой резервной валюты. Такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе выступления в аналитическом центре «Атлантический совет». Она допустила, что такого может не случиться вообще, сообщает ТАСС.

Я полагаю, что пройдёт очень много времени, если оно вообще наступит, когда доллар будет заменен в качестве ключевой резервной валюты, сказала она.

Йеллен отметила, что альтернативы доллару нет из-за силы и роли экономики США, её экономической системы, а также из-за того, что «инвесторы без опаски доверяют доллару».

Она добавила, что у мировых экономик будет желание заменить доллар, однако, по её мнению, вряд ли это случится. 

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от американского доллара. Она добавила, что этот процесс вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые используют меры экономического и неэкономического давления на растущие экономики. Пример тому — заморозка активов России

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