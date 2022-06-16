Глава Минфина спрогнозировал дефицит бюджета по итогам 2022 года Глава Минфина Силуанов: дефицит федерального бюджета к концу 2022 года составит до 2% ВВП

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Министерство финансов России оценили дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года в объеме до 2% ВВП, заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС. По его словам, на текущий момент наблюдается профицит бюджета. По данным на 14 июня профицит составлял 840 млрд рублей, сказал министр.

Мы оцениваем дефицит до 2%. <...> Сейчас у нас профицит 840 млрд рублей, это текущий — на 14 июня. Если посмотрим по доходам — у нас ненефтегазовые доходы чуть ниже уровня прошлого года - 99,8% к уровню прошлого года, а нефтегазовые — 182%, — сообщил глава Минфина.

Однако, по словам министра, текущий профицит — условный, поскольку все траты начнутся в IV квартале текущего года.

Силуанов добавил, что на финансирование дефицита бюджета будет выделено около 3-4 трлн рублей из средств Фонда национального благосостояния России.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет России выдержит снижение потребления российского газа в европейских странах. Он добавил, что европейцы не в силах быстро отказаться от энергоресурсов, поставляемых РФ. При этом Москва увеличит поставки природного ресурса по другим направлениям.