Глава Минфина Силуанов: доверие к доллару подрывается из-за действий США

Доверие к доллару существенно подрывается из-за действий американских властей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT. По его словам, российские компании всё чаще переходят на расчёты в национальных валютах.

Доверие к доллару существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты, — сообщил глава Минфина.

Силуанов добавил, что если речь идёт о торговле с постоянными партнёрами России, такими как Китай, Индия и другие страны, то объёмы недолларовой торговли увеличиваются с каждым годом.

Ранее Россия и Белоруссия выразили готовность отказаться от доллара во взаиморасчётах за энергоресурсы. Таков результат переговоров премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с главой правительства России Михаилом Мишустиным. По словам Головченко, все сделки будут осуществляться в российских рублях.