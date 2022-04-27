Силуанов рассказал о дефиците бюджета в 2022 году Силуанов: дефицит бюджета России в 2022 году составит минимум 1,6 триллиона рублей

Антон Силуанов / Фото Пресс-служба Совета Федерации/АГН «Москва»

Федеральный бюджет России в 2022 году, по предварительной оценке, будет исполнен с дефицитом, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, итоговый размер дефицита будет зависеть от антикризисных мер правительства. Минимальный размер дефицита глава Минфина оценил в 1,6 триллиона рублей.

У нас отсрочка — 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов, — сказал Силуанов.

При этом он отметил, что Минфин не планирует в 2022 году заимствований ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, а в 2023-м вернётся на рынок ОФЗ, если стабилизируется инфляция.

Выпадающие доходы бюджета глава ведомства связал с решением президента России Владимира Путина предоставить компаниям, которые поставляют товары на внутренний рынок, отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы этого года. С таким предложением российский лидер выступил в конце апреля в ходе совещания по экономическим вопросам. Эта мера затронет больше 2,8 миллиона предприятий.

Президент считает, что такие платежи следует перенести на один год. Исключение, по его мнению, следует сделать только для экспортёров, компаний финансовой сферы, оптовой торговли, а также организаций бюджетного сектора.