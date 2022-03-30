Силуанов объяснил причины досрочного выкупа евробондов в рублях

Решение о досрочном выкупе евробондов в рублях со сроком погашения 4 апреля устранит дискриминацию российских держателей бумаг, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов. По его словам, которые приводит ТАСС, решение является справедливым «с точки зрения выполнения обязательств государства перед держателями».

Силуанов уточнил , что деньги по обязательствам РФ, поступившие в компанию Euroclear, успешно доходят до иностранных держателей, тогда как расчёты по держателям российских резидентов «зависают». Новая же методика позволит снять все возможные ограничения в расчётах.

Мы <...> предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях с тем, чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг. И предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств, — сказал министр.

Ранее Министерство финансов России объявило досрочный выкуп за рубли выпуска евробондов с погашением 4 апреля 2022 года. Отмечается, что выкуп будет осуществлён по цене 100% от номинальной стоимости. Оплата стоимости выкупаемых облигаций будет осуществлена 31 марта в рублях по курсу Банка России на это число. При этом обязательства по выкупленным облигациям будут считаться досрочно исполненными.