Глава Минфина рассказал о «подушке безопасности» для российской экономики

https://static.news.ru/photo/71c53eb6-f1b4-11ea-910d-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия переживает один из самых сложных периодов в истории. Тем не менее ухудшение экономической ситуации из-за коронавируса может оказаться не таким глубоким, как в других странах, считает министр финансов Антон Силуанов.

Во многом это связано с тем, что к нынешней ситуации страна подошла подготовленной — с устойчивым бюджетом и надёжной «подушкой безопасности», сказано в поздравлении главы Минфина с Днём финансиста.

По словам Силуанова, оперативно восстановить экономику поможет грамотное планирование, эффективное распределение денег и развитие источников дохода для бюджетов всех уровней. Всё это также настроит на последующий рост и подготовит Россию к возможным новым мировым вызовам, отметил он.

Министерство финансов не раз доказывало, что ответственное управление финансами является залогом экономической стабильности, деловой активности и благополучия граждан, добавил министр.

Ранее, как писал NEWS.ru, управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин заявил, что России нужны темпы роста ВВП в два-три раза выше, чем те 2–2,5%, что были заложены в план восстановления экономики. В противном случае застоя избежать не удастся, считает экономист.