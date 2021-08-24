Силуанов рассказал, во сколько обойдутся выплаты пенсионерам

На выплаты пенсионерам и военнослужащим в РФ будет выделено около 500 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что деньги на выплаты будут выделены из дополнительных доходов бюджета РФ, которые в этом году составят около 1,6-1,7 трлн рублей. По его словам, экономика развивается более высокими темпами, чем предполагалось, и это сказывается в том числе на доходах бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выделение средств на выплаты не приведёт к увеличению налогов в стране. В Госдуме решение о выплатах назвали показателем восстановления экономики и уровня поддержки людей.