Глава Минфина назвал сроки банкротства зарубежных фирм, ушедших из РФ

Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал сроки возможного банкротства предприятий иностранных компаний, которые ушли из России. По его словам, которые приводит РИА Новости, они могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от трёх до шести месяцев.

Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход невыгоден никому, — заявил Силуанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. По его словам, нужно передавать предприятия тем, кто хочет работать.

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны. Пока же правительство намерено тщательно мониторить ситуацию в компаниях, которые заявили о временной остановке с сохранением рабочих мест и заработной платы.

В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать реестр коммерческих структур, ушедших с российского рынка или приостановивших работу на нём по политическим мотивам, и присвоить им статус неблагонадёжных. Последствием этого должны стать дополнительные налоги с прибыли компаний, которые решат вернуться на отечественный рынок.

В то же время председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг призвал с осторожностью относиться к введению каких бы то ни было мер в отношении зарубежных компаний. По его словам, в ближайшее время могут появиться решения, которые пробудят у иностранных компаний интерес вернуться на российский рынок.