Глава Минфина назвал сроки банкротства зарубежных фирм, ушедших из РФ
Сергей Князев
Сергей Князев
14:11, 14 марта 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал сроки возможного банкротства предприятий иностранных компаний, которые ушли из России. По его словам, которые приводит РИА Новости, они могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от трёх до шести месяцев.
Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход невыгоден никому, — заявил Силуанов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. По его словам, нужно передавать предприятия тем, кто хочет работать.
Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны. Пока же правительство намерено тщательно мониторить ситуацию в компаниях, которые заявили о временной остановке с сохранением рабочих мест и заработной платы.
В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать реестр коммерческих структур, ушедших с российского рынка или приостановивших работу на нём по политическим мотивам, и присвоить им статус неблагонадёжных. Последствием этого должны стать дополнительные налоги с прибыли компаний, которые решат вернуться на отечественный рынок.
В то же время председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг призвал с осторожностью относиться к введению каких бы то ни было мер в отношении зарубежных компаний. По его словам, в ближайшее время могут появиться решения, которые пробудят у иностранных компаний интерес вернуться на российский рынок.