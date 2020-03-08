https://static.news.ru/photo/a801a8b8-61fc-11ea-a348-fa163e074e61_660.jpg Кристос Стайкурас Фото: wassilis aswestopoulos/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр финансов Греции Христос Стайкурас считает, что воздействие коронавируса на мировую экономику будет носить временный характер. Однако оно будет более болезненным, чем предполагалось ранее.

Государственным властям требуется проявить настороженность, предусмотрительность, спокойствие и рациональность. В связи с этим он предложил исключить соответствующие расходы из структуры бюджетов стран, а также предпринять меры для укрепления систем здравоохранения, обеспечения занятости и стимулирования ликвидности, — передаёт РИА Новости.

Проблема глобального масштаба требует своевременных согласованных действия Европы. После переоценки ситуации на следующей неделе в Еврогруппе следует предпринять конкретные инициативы для борьбы с негативными последствиями распространения вируса на рост экономик и на государственные финансы, — сказал он после встречи с главой Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаусом Реглингом.

Чиновник также рассказал об угрозе нацбезопасности Греции в связи с потоком мигрантов. Он попросил исключить из бюджета расходы, направленные на защиту границ.

Греция охраняет самые сложные границы Европы. Это должно быть признано всеми партнёрами. И признано на деле, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.

5 марта на границе между Турцией и Грецией возникла напряжённая ситуация в связи с массовой миграцией беженцев. По мнению греческих властей, турецкая сторона намеренно толкала их на нелегальный переход границы. В отдельных местах греческая полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ответ Анкара привлекла тысячу сотрудников полицейского спецназа. В стычках с силовиками ранения получили 164 мигранта.