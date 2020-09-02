Глава Минэнерго ждёт полного восстановления рынка нефти в 2021 году

https://static.news.ru/photo/77b4f22c-ed1c-11ea-bb22-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Благодаря сделке ОПЕК+ рынок нефти смог восстановиться на 90% и должен скорректироваться до докризисного уровня в 2021 году, заявил министр энергетики России Александр Новак на онлайн-совещании «О текущем состоянии нефтегазовой отрасли РФ».

Мы видим, что сейчас, начиная с мая по август, восстанавливается спрос — как мировой, так и на внутреннем рынке. <...> Спрос восстановился до уровня 90% от того, что был до кризиса. По некоторым оценкам, спрос восстановится в 2021 году, есть разные оценки — либо в первом полугодии, либо во втором, — приводит ТАСС слова главы Минэнерго.

Новак отметил, что сроки восстановления рынка нефти будут связаны с темпами роста мировой экономики и с тем, будут ли сниматься ограничительные меры.

Министр считает, что на корректировку спроса на нефть может положительно повлиять зарегистрированная в РФ вакцина от коронавируса, так как она может предотвратить вторую волну пандемии.

Ранее в августе Международное энергетическое агентство дало прогноз о снижении глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки — до 91,9 млн баррелей в стуки.

Как сообщал NEWS.ru, Россия в январе-августе 2020 года сократила добычу нефти на 7% на фоне соглашения ОПЕК+.