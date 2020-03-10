https://static.news.ru/photo/da085770-62b1-11ea-9665-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономический эффект от сделки ОПЕК+ для России за весь период действия составил примерно 10 трлн рублей, сообщил глава Министерства энергетики Александр Новак.

По его словам, таким образом действующая уже три года сделка продемонстрировала свою эффективность, передаёт «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, ранее чиновник, близкий к Кремлю, сообщил, что Россия не выходила из сделки с ОПЕК, а наоборот — выступала за её продолжение. Выйти из сделки решила Саудовская Аравия. Другой высокопоставленный источник объяснил замысел Саудовской Аравии.